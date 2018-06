Artículo sobre Hassaurek

LEA TAMBIÉN

En el interesante artículo de Ivonne Guzmán sobre F. Haussarek cabe destacar (y felicitarle por ello) la afirmación de que su testimonio sobre nuestro país debe ser tomado con pinzas, no todo lo que este señor afirma refleja la realidad. No veía aspectos evidentes, por ejemplo, que la pobreza no provenía solamente de la falta de iniciativa y trabajo, sino de la carencia de materias primas (al no haber hierro, p.ej., hasta los clavos eran un lujo). Pero me permito tocar otro punto en que se nota la ignorancia del diplomático (entiendo que era luterano). Cito: “Y la costumbre extendida de robar algo, lo que sea, sin considerar que esta acción sea mala, sino más bien algo que practica todo el mundo y que con la debida confesión y penitencia debería ser perdonado”. Cualquier niño de primera comunión sabe que en caso de robo no basta la confesión del pecado, para alcanzar el perdón se requiere devolver lo robado, sin excepción alguna. He visto documentos que prueban que moribundos buscaban cómo devolver lo robado, por mandato del sacerdote, p.ej., mediante un nuevo testamento.