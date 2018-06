Del administrador zonal Eloy Alfaro Municipio de Quito

LEA TAMBIÉN

Señor Luis Gonzalo Padilla Argüello, en relación a la carta publicada en el diario EL COMERCIO, el viernes 8 de junio del 2018, en la página 11, sección A, Cartas a la Dirección, titulada ¡Defendiendo al Alcalde!, la Administración Zonal Eloy Alfaro manifiesta:

La Administración Zonal Eloy Alfaro se caracteriza por brindar un servicio de calidad, a través de la Participación Ciudadana y bajo una política de puertas abiertas.



Referente a lo que usted indica: “He tenido que ingresar oficios a los diferentes departamentos y cuando ya parece que se va hacer algo, cambian de administrador o de funcionarios” informamos que Edwin Bosmediano, Administrador Zonal, está en funciones desde hace dos años ocho meses.



Le convidamos a que se acerque a la Administración Zonal para conocerlas gestiones efectuadas en relación a las solicitudes presentadas que sean de nuestra competencia.



En cuanto a las opiniones emitidas en su carta: “La corrupción no se va a acabar, toda vez que en su mayoría son personas improvisadas, no técnicos conocedores de la problemática nacional, regional o seccional”. Creemos que estas expresiones son sesgadas y desatinadas. De ser el caso, si conoce de algún acto de corrupción en la Administración Zonal háganos saber el particular para tomar las acciones legales pertinentes.



Nos ratificamos en el respeto absoluto a la libertad de expresión, la opinión de los ciudadanos, creemos que las opiniones e ideas deben ser con fundamentos, no basadas en ofensas y epítetos que dañan la imagen institucional.