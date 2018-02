Obras bien hechas

Hace veinte años el Banco Mundial publicó una obra sobre la forma en que el sector público en el Ecuador era muy mal administrado y con mucha corrupción.

Hoy, si uno transita por la Ruta Viva encuentra que ya están formándose baches y apenas tiene unos tres años de funcionamiento; en la ruta Tumbaco - Panamericana Norte que se terminó en la administración del alcalde Paco Moncayo ya existen baches; en la vía entre Tumbaco y El Quinche (administración Moncayo) ya existen baches. Me pregunto por qué. Y ¿cuánto cuesta? Todo esto es resultado de la mala planificación, de la mala ejecución y sobre todo de la pésima fiscalización.



¿Cuando se planificó la obra de la avenida Simón Bolívar estaban contemplados los terraplenes que permitían que no hayan derrumbes en el invierno? El alcalde Mahuad y su equipo consideraron que era muy costoso y no se hizo. ¿Cuánto han costado los derrumbes que tenemos en los inviernos?



Tengo el orgullo que durante mi estadía en el Ministerio de Finanzas del presidente Jaime Roldós Aguilera; durante la Alcaldía del Municipio de Quito y en mi presidencia del Conam no recibí ninguna observación ni glosa ni yo, ni el personal que estuvo a mi cargo.



Pienso yo... cuando el ex presidente Correa se cree inocente y alrededor suyo se han dado innumerables casos de corrupción, ¿no hay responsabilidad?



Así mismo, se pudo culminar con la obra más importante de Quito, el Proyecto Papallacta que fue construido por la empresa Techint y administrado por la Empresa de Agua Potable de Quito y el Municipio y se terminó en el tiempo establecido y se consiguió reducir el costo cerca de cinco millones de dólares.



Una pequeña vía que va desde Cununyacu hasta la salida del complejo del Club El Nacional, tiene más de 30 años, se la hizo con adoquín y no sirve simplemente como ingreso al balneario sino para el tráfico pesado que viene desde el sur; ¿obra bien hecha, pregunto? Como fueron las casi 2 500 obras en los barrios populares y marginales de Quito, y la terminación de la Av. 6 de Diciembre, construcción de la Av. Granados, Av. Galo Plaza, Panamericana Norte hasta Carapungo, Panamericana Sur hasta el Iímite de la ciudad, las laderas del Pichincha,restauración del Centro Histórico, 6 pasos a desnivel o intercambiadores y ni una sola glosa ni una sola queja y todavía están en perfecto funcionamiento.