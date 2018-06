LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Estamos abrumados con tanta obra, sin terminar, mal hechas, con sobreprecios exorbitantes. No se trata solo de los contratos y negociados de los “10 años perdidos”.

Creo que las compañías contratadas, los constructores, no cumplieron con su deber, casi todas las gigantescas obras, en todo campo están mal hechas, tienen graves defectos, además del sobreprecio y las coimas. Hay una falla terrible en los técnicos, en los constructores, de ello no se libra ni uno. Así, la Refinería de Esmeraldas (nuestra obra cumbre) no sé qué tipo de contrato se hizo, ¡porque hay tanta falla!, no solo eso, no se la debió tratar de arreglar, sino hacer una nueva y total. (¿Deshonestidad de la compañía que se hizo cargo?), no digamos, dada su importancia. Al igual que la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair de 1500 MW de potencia, construida por la empresa china Sinohydro y que China prestó por medio del Eximbank 1.682.millones? No se entiende los contratistas son muy responsables por su falta de seriedad y de cumplimiento. Por supuesto falló también el control de la obra, qué, nadie vio lo que estaba sucediendo. Desde la cabeza, al contralor, parece que nadie hubiera revisado, controlado la ejecución de las obras. ¿Qué Horror?