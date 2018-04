Maduro en la Cumbre de las Américas

El retiro de la invitación que le hiciera Perú a Nicolás Maduro, para la reunión de la Cumbre de las Américas que se va a realizar en ese país, es un rechazo a los abusos, prepotencia, y crímenes de lesa humanidad, en que ha incurrido este Mandatario con su pueblo Venezuela, quién manejó los hilos para auspiciar una Asamblea Constituyente, a su antojo, para aniquilar el Parlamento de oposición elegido por el pueblo, y convocó a elecciones presidenciales adelantadas, burlándose de sus mandantes. Es triste decir que el Ecuador ha mantenido una postura de apoyo a este Mandatario junto con su Canciller. No encuentro la razón para esta postura, pues solo 3 países lo apoyan. Cabe indicar que en la declaración de Quebec, adoptada en la III cumbre que dice: “cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un estado del hemisferio, constituye un obstáculo insuperable, para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas”, por lo tanto el Presidente Maduro no debería estar en dicho evento, por dignidad y decoro, pues parece que estas dos palabras no lo conoce, y usa el sarcasmo, diciendo que va a ir a la reunión, más aún con la renuncia de PP Kuczynski.