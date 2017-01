Del Ministerio de Salud

El 19 de enero, diario El Comercio publicó el Editorial “Condena a un médico”. Sin entrar a discutir sobre las decisiones de otra Función del Estado, pues no nos corresponde como Ministerio de Salud, deseo señalar lo siguiente:

1) La ministra de Salud, Verónica Espinosa, ha manifestado públicamente: “En lo personal, como médico y como individuo, estoy profundamente apenada por las circunstancias que el Dr. López y su familia están viviendo. Y les expreso mi profunda solidaridad”; Sin embargo, la Ministra ha dicho que no se pronunciará sobre el caso, porque no le corresponde hacer juicios de valor sobre la decisión de otro poder del Estado.



2) Está pendiente de tratarse y resolverse, por parte de la Función Judicial, un recurso de revisión interpuesto por la defensa del Dr. López. Tal como ha expresado públicamente la ministra Verónica Espinosa: “Esperamos que este recurso de revisión haga brillar la justicia y la verdad”.



3) En referencia al manejo de casos judiciales relacionados con el ejercicio profesional de los médicos, la institución está abierta a colaborar para que el sistema de justicia tenga una adecuada comprensión de las complejas particularidades de la atención médica, incluso con capacitación a peritos y operadores de justicia.



1) Si bien este es un tema que le corresponde explicar al Sistema de Justicia, la condena del doctor López no se hizo en aplicación del Código Orgánico Integral Penal (COIP), sino de la Ley de Derechos y Amparo del Paciente, promulgada en 1995, por una supuesta negativa de brindar atención a una paciente en emergencias. Como hemos señalado con insistencia, el COIP protege el ejercicio profesional de los médicos, obligando que concurran varias condiciones para que un caso pueda tener consecuencias penales.



2) Reiteramos el rechazo el intento de ciertos actores políticos de manipular este tema, incluso con fines electorales, a costa del caso que enfrentan el Dr. López y su familia, tal como lo ha expresado la Ministra de Salud. Desmentimos que hubieran existido presiones del Ejecutivo para que se condene al Dr. López, o que este caso esté relacionado con la vigencia del COIP. La propia familia del Dr. López ha rechazado cualquier intento de politizar el tema.