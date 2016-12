Minería: mal comienzo

Ecuador no capitaliza las experiencias. El inicio de la producción petrolera fue lamentable porque a la época no existían estándares ambientales que cubran las actividades económicas y el costo fue significativo tanto para la flora, la fauna y las comunidades humanas.

Luego surgieron ciencias ambientales y sociales que han permitido hacer desarrollos petroleros sustentables que podrían servir como ejemplo para un buen inicio de la actividad minera. Desgraciadamente vemos que no es así y ya tenemos un ser humano muerto. Esto es solo el principio, los problemas se acrecentarán sino se toman las medidas para el manejo de conflictos sociales, porque nos encontramos ante conflictos de tipo moral. Según Coleman “conflictos morales” son aquellos en que las partes tienen “órdenes morales inconmensurables”; y, de acuerdo con Wuthnow, una “orden moral” define las creencias básicas, valores y normas de la cultura local; en este caso, la cultura, valores y normas de las comunidades locales que deben ser escuchadas y respetadas, so pena de que los conflictos morales desemboquen en “conflictos intratables”, altamente destructivos. Para manejar estas complejas realidades no funcionan los métodos tradicionales de negociación y comunicación, pero la ciencia social ha aportado con una gama de herramientas específicas para negociación y manejo de este tipo de conflicto, Los correctivos son necesarios y urgentes para evitar que los conflictos, que por hoy son morales, se conviertan en intratables.