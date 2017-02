Mensaje de reflexión en la veda electoral

Entramos en una etapa de razonamiento del voto, para que tengas una base de orientación, quiero indicarte un pensamiento del Monseñor Leónidas Proaño, él nos decía: “No todo lo justo es legal, ni todo lo legal es justo, busquemos una nueva justicia, una nueva legislación, en definitiva, una nueva democracia, que permita conformar un gobierno de todos, para todos, con todos, y junto a todos, así mismo que todos tengan salud, educación y trabajo.

Existe ciertos sectores de ciudadanos que no saben por quién votar, en resumen ellos no saben lo que quieren, les sugiero que ellos analicen y reconozcan que es lo que no quieren, lo que les hace daño, lo que les perjudica y valoren el grandioso poder del voto, para definir positivamente la situación de nuestro país.



Debemos de detectar cuáles son los buenos políticos y cuales son malos politiqueros.



Que nadie hable mal de la política, solo se atreverían hacerlo los nefastos politiqueros, sin vergüenzas, pillos y corruptos. La política es una palabra más bella, sana, positiva y buena, es como el amor, una palabra hermosa que tiene nuestro idioma castellano, entonces, no pierdas el voto, vota por ti y por tu país. “Solo la educación es cambio”.