Medidas económicas

Aunque los temas económicos corresponde a los expertos, según sus criterios, ha existido demasiado gasto público, en consecuencia puede entenderse que, sería necesario suprimir escuelas, colegios, universidades, miles de becas, etc. ya que los sueldos de los profesores, así como los del personal de salud, significan un fuerte gasto para el Estado lo que no es viable, al igual que restringir los gastos en seguridad, considerando los problemas de la frontera norte y la delincuencia común, así como omitir obras para el desarrollo, ya que se necesitan carreteras, puentes, hidroeléctricas, etc. Por lo tanto debería estudiarse la necesidad de establecer peajes en la mayor parte de las vías y puentes como en los países organizados, fijando tasas básicas en lugares como el puente peatonal a la Santay, parque histórico, etc.

Es necesario el auto financiamiento de estos sitios, que tienden a deteriorarse por la falta de recursos. De igual manera, es menester reducir gradualmente el subsidio al gas y combustibles, focalizando el subsidio a los sectores que perciben el bono, que fue creado para esa finalidad.