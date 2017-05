A propósito del Día del Libro, recordemos estas frases célebres: 1. La lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo, J. Addison. 2. Cuando oigo decir que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a pensar bien de él, N. de Avellaneda.

3. Que otros se jacten de las páginas que han escrito; a mí me enorgullecen las que he leído, J. L. Borges. 4. Ningún libro, como ninguna buena casa, muestra todo su mérito desde un principio, T. Carlyle. 5. Pon a un lado el mejor libro cuando puedas tener la mejor compañía, L. Chesterfield. 6. Si tienes una biblioteca con jardín, lo tienes todo, Cicerón. 7. El mundo está lleno de libros preciosos, que nadie lee, U. Eco.



8. Los libros tienen su orgullo: cuando se prestan, no vuelven nunca, T. Fontane. 9. Amar la lectura es trocar horas de hastío por horas deliciosas, Montesquieu. 10. Más libros, más libres, E. Tierno Galván. 11. No hay libro tan malo del que no se pueda aprender algo bueno, Plinio. 12. Temo al hombre de un solo libro, S. T. de Aquino. 13. El libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento; antorcha del pensamiento y manantial del amor, R. Darío. 14. Un buen libro es un legado precioso que hace el autor a la humanidad, Addison.