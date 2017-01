Del doctor Jorge Zabala Egas

En la edición del prestigioso Diario que usted dirige, correspondiente al sábado 14 de los presentes mes y año, se publica una entrevista que me hiciera, en un extenso diálogo, el redactor del periódico, la misma que no guarda relación con mis afirmaciones y están puestas en un contexto y con un sentido distintos a lo realmente expresado.



En efecto, no he dicho que un yerno de Carlos Pareja Cordero y sus compañías “están involucradas con Alex Bravo”, tampoco he afirmado que le ha prestado una cantidad de dinero a una de esas empresas. Lo que expuse es que aunque se hubiese dado eses supuesto, es encubrir dinero mal habido, como lo sostiene en su discurso político el gobierno.