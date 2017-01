Intimidación

Veo con enorme preocupación y tengo que sufrir estas molestias todas las mañanas, camino a mi oficina, en la intersección de las Avs. República y Amazonas. Al principio eran dos personas, ahora al pasar los días, han aumentado a siete y cada uno es más agresivo que el otro.

Cuando no se les da dinero, manchan el parabrisa del vehículo, echándole agua y/o golpeando el mismo, soltando todo tipo de injurias. He llamado siete veces al 911, para que se ponga un coto a estas agresiones y me dicen que no pueden hacer nada, mientras no hayan consecuencias graves (…).



Según el Art. 154 del Código Orgánico Integral Penal, “La persona que amenace o intimide a otra con causar un daño que constituya delito a ella, (…) será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años”.



¿Hay que esperar agresiones, para tomar correctivos?