Injusticia con Dr. López

No puedo más que repudiar la forma en que se “juzgó” a mi amigo y compañero el distinguido y prestigioso Dr. Carlos López, las pruebas que él expuso en su defensa no sirvieron.

Esta “culpabilidad” y luego detención reciente por haber acudido a tratar de salvar una vida, que como está demostrado, ya había poco que hacer, por parte de Carlos, nos hace meditar también a los médicos ecuatorianos (que no podemos huir a ninguna isla caribeña), ¿cuándo atenderemos una emergencia médica y cuándo mejor no lo haremos? Pues ir a la cárcel por “supuesta y no consentida mala práctica médica”, simplemente termina con nuestra profesión, nuestras familias no se alimentan ni estudian de nuestros juramentos y códigos, sí sabemos que tenemos un ente inquisidor que espera para castigar, peor con un nuevo Código de la Salud inconsulto que ya se viene.



Que lo hagan a quienes cometen errores , o incursionan en campos hace tiempo estudiados en la Facultad de Medicina y no actualizados ni practicados con honestidad e ignorancia, está correcto , luego de un proceso judicial limpio. Hoy los médicos, como nunca estamos indefensos, abundan aseguradoras de abogados con primas muy altas, tendremos que contratarlas y también aumentar los costos de la medicina particular?, los hospitales que se precian de ser los mejores y con calificaciones de primer orden y llenan páginas de publicidad, en momentos como estos se desvinculan del médico, pues prevalece su imagen, y ¿qué nos queda? Un Colegio Médico luchador contra un Ministerio y Justicia inquisidores.



Se sienta un pésimo precedente y se favorece la desilusión de estudiar a los jóvenes esta apasionada carrera. ¿A eso llaman “revolución”?