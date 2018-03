Con motivo del escándalo político y sus secuelas que aún no concluyen, de lo cual hemos sido y continuamos siendo testigos desde hace algunas semanas; y, que ha tenido como protagonistas a un Fiscal General en funciones, a un ex contralor (actualmente prófugo) y a un asambleísta nacional que presidió la Asamblea hasta su destitución justamente por este escándalo, vale la pena rescatar dos ideas proféticas publicadas por diario EL COMERCIO el 21 de junio de 2014, dentro del contenido de un artículo de opinión elaborado por el señor Milton Luna Tamayo, titulado “Sin empleos, se enojan”. He aquí los pensamientos: “Unos momentos estás en la gloria y en el poder, otro, mañana, estás en el piso y en el olvido” ; y “Mientras más te aferras, más dura es la caída o la ruptura”.

Estas ideas, que en 2014 eran impensables e inadmisibles para quienes disfrutaban del poder en el correato, son ahora perfectamente válidas y aplicables a la actual situación de quienes están inmersos en este lamentable hecho, que implica conductas no compatibles con las altas y sensibles funciones de sus protagonistas; comportamientos con los cuales han sumido al Ecuador, en el bochorno y el escarnio nacional e internacional.



Que este penoso espectáculo que hemos presenciado los ecuatorianos y las ideas señaladas y que fundamentan esta carta, sirvan para que los funcionarios de este gobierno, se abstengan de ceder ante tentaciones que conduzcan a emular a quienes defraudaron a la ciudadanía con sus actitudes y comportamientos.



Que esta dolorosa “cura de humildad” que han recibido, especialmente el destituido, sirva para aprender que la prepotencia, el abuso y la falacia no duran para siempre; y, ojalá se hagan eco de las sentencias del señor Luna Tamayo.