En hora buena señor Moreno

Con gran esperanza y con fe, de que exista un verdadero cambio de actitudes, hemos recibido la declaración por parte del señor Moreno, electo presidente del Ecuador, el no estar de acuerdo con el proyecto remitido por el señor Correa, presidente actual, y que en dos semanas dejará de serlo. Me refiero al proyecto de reforma al Código de la niñez y la familia en lo referente a las pensiones alimenticias.

Lo que remite el señor Correa es absurdo desde todo punto de vista. Es un tema muy delicado sobre el que se debe primero realizar un estudio y no tomar decisiones a locas y a ciegas.



Cada caso es diferente, existen madres que cuidan a sus hijos y reciben una pensión de USD 50 por carga, siempre existe la viveza criolla para hacer daño a la madre, y no piensan que los únicos perjudicados son los hijos, fruto del amor.



Señor Moreno, si toma esta clase de decisiones, observando lo humano y protegiendo al más vulnerable de los seres, el niño, reciba nuestra felicitación, y expresar lo que el pueblo dice, si así llueve que no escampe…