Los hechos y la razón

¿Es el pueblo el que votó a Serrano? ¿Es la gran masa que le llevó a ganar una y otra vez, una y otra vez al correato, durante estos diez años los que condenarán a Baca? No, y la cosa es simple, el 60 %de ecuatorianos tienen que trabajar muy duro, alternando dos y hasta tres trabajos para mantener a su familia.

Ellos reciben las informaciones como un aguacero, al día siguiente ha escampado y aquí no ha pasado nada. Hubo gente que rezaba por su presidente, miraba la televisión y sonreía y creía que se había acabado la hora de los malos políticos, otros eran tan fanáticos por múltiples razones y no había razón de hacerles entender lo que pasaba. El 30 S, comenzó de una manera y terminó de otra, jamás se imaginaron el beneficio de montar un show donde se le engañaba al pueblo.



Los que acomodaron y mejoraron el asunto ¿Quiénes fueron…? ¿Cómo se los puede llamar? Hubo muertos, gente injustamente presa que perdió hasta su profesión. Las sabatinas se encendían. ¿Y ahora…? Por suerte que no ganó Lasso, porque si no, hubieran dicho la revancha del banquero, del neoliberal. Ahora entre ellos, solitos se están acabando y de qué manera. Si esto no se arregla desde adentro, el país se va a desbordar,¿Es el pueblo el que votó a Serrano? ¿Es la gran masa que le llevó a ganar una y otra vez, una y otra vez al correato, durante estos diez años los que condenarán a Baca? No, y la cosa es simple, el 60 %de ecuatorianos tienen que trabajar muy duro, alternando dos y hasta tres trabajos para mantener a su familia. Ellos reciben las informaciones como un aguacero, al día siguiente ha escampado y aquí no ha pasado nada. Hubo gente que rezaba por su presidente, miraba la televisión y sonreía y creía que se había acabado la hora de los malos políticos, otros eran tan fanáticos por múltiples razones y no había razón de hacerles entender lo que pasaba.



El 30 S, comenzó de una manera y terminó de otra, jamás se imaginaron el beneficio de montar un show donde se le engañaba al pueblo. Los que acomodaron y mejoraron el asunto ¿Quiénes fueron…? ¿Cómo se los puede llamar? Hubo muertos, gente injustamente presa que perdió hasta su profesión. Las sabatinas se encendían. ¿Y ahora…? Por suerte que no ganó Lasso, porque si no, hubieran dicho la revancha del banquero, del neoliberal. Ahora entre ellos, solitos se están acabando y de qué manera. Si esto no se arregla desde adentro, el país se va a desbordar,¿Es el pueblo el que votó a Serrano? ¿Es la gran masa que le llevó a ganar una y otra vez, una y otra vez al correato, durante estos diez años los que condenarán a Baca? No, y la cosa es simple, el 60 %de ecuatorianos tienen que trabajar muy duro, alternando dos y hasta tres trabajos para mantener a su familia. Ellos reciben las informaciones como un aguacero, al día siguiente ha escampado y aquí no ha pasado nada.



Hubo gente que rezaba por su presidente, miraba la televisión y sonreía y creía que se había acabado la hora de los malos políticos, otros eran tan fanáticos por múltiples razones y no había razón de hacerles entender lo que pasaba. El 30 S, comenzó de una manera y terminó de otra, jamás se imaginaron el beneficio de montar un show donde se le engañaba al pueblo. Los que acomodaron y mejoraron el asunto ¿Quiénes fueron…? ¿Cómo se los puede llamar? Hubo muertos, gente injustamente presa que perdió hasta su profesión. Las sabatinas se encendían. ¿Y ahora…? Por suerte que no ganó Lasso, porque si no, hubieran dicho la revancha del banquero, del neoliberal. Ahora entre ellos, solitos se están acabando y de qué manera. Si esto no se arregla desde adentro, el país se va a desbordar,¿Es el pueblo el que votó a Serrano? ¿Es la gran masa que le llevó a ganar una y otra vez, una y otra vez al correato, durante estos diez años los que condenarán a Baca? No, y la cosa es simple, el 60 %de ecuatorianos tienen que trabajar muy duro, alternando dos y hasta tres trabajos para mantener a su familia.



Ellos reciben las informaciones como un aguacero, al día siguiente ha escampado y aquí no ha pasado nada. Hubo gente que rezaba por su presidente, miraba la televisión y sonreía y creía que se había acabado la hora de los malos políticos, otros eran tan fanáticos por múltiples razones y no había razón de hacerles entender lo que pasaba.



El 30 S, comenzó de una manera y terminó de otra, jamás se imaginaron el beneficio de montar un show donde se le engañaba al pueblo. Los que acomodaron y mejoraron el asunto ¿Quiénes fueron…? ¿Cómo se los puede llamar? Hubo muertos, gente injustamente presa que perdió hasta su profesión. Las sabatinas se encendían. ¿Y ahora…? Por suerte que no ganó Lasso, porque si no, hubieran dicho la revancha del banquero, del neoliberal. Ahora entre ellos, solitos se están acabando y de qué manera. Si esto no se arregla desde adentro, el país se va a desbordar.