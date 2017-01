El Gran Presidente

Las elecciones que se disputarán en el Ecuador son sumamente importantes para los ciudadanos; se tomarán decisiones que beneficiarán o perjudicarán directamente la estabilidad socio económica del país.

¿Será una decisión fácil? Por supuesto que no; ¿Seguimos con el modelo actual? El cual no ha dado los resultados que esperábamos. O nos arriesgamos por otro candidato de quien no sabemos sus intenciones; muchas veces permitimos que las apariencias, publicidad, mentiras manipulen nuestros votos o consentimos la idea de que ellos sacarán a nuestro país de esta terrible crisis.



Tomando en cuenta la presencia de ciertos candidatos a la Asamblea, los cuales a mi parecer no se encuentran preparados para un cargo tan importante, está claro que la responsabilidad recae en cada ecuatoriano para elegir a las personas idóneas, que gobernarán los siguientes cuatros años.