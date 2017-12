Glas es un hombre de suerte 

Por tercera ocasión un grupo de asambleístas ha solicitado el inicio de un juicio político al Vicepresidente, por las acusaciones de asociación ilícita que pesarían sobre él luego que la Fiscalía ha terminado sus investigaciones y que la sala de lo penal le ha sentenciado a 6 años de prisión.

El pedido en referencia, pese a que ya está admitido por el Consejo de la Legislatura, no podrá llevarse a cabo porque para ello requiere el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, conforme expresamente lo determina el Art. 129 de la Carta Política y este no será posible porque, según la misma norma, es procedente únicamente en los delitos penales de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.



Por lo señalado, la Corte tendrá que pronunciarse negativamente al pedido, por lo cual la única alternativa para que Glas ya no sea Vicepresidente es el abandono del cargo.