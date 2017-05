Estaciones del Trole

Lindas quedaron las nuevas estaciones del Trolebús. Aunque sí se demoraron en entregarlas creo que el Municipio ha hecho un gran trabajo con la modernidad y seguridad que nos dieron con las nuevas paradas. Creo se ven más bonitas ya que resaltan la modernidad de nuestra ciudad y el cuidado del ambiente.

Cuando los ciudadanos las cuidan y no botan basura, es increíble entrar a las estaciones ya no son negras, oscuras y llenas de grafitis. Es importante que los quiteños se den cuenta de que si nosotros no cuidamos, nada nos va a durar.

Por eso quiero felicitar al Alcalde porque con esas obras nos brindan seguridad y hace que la ciudad se vea más linda. Lo que sí le quisiera pedir al Alcalde es que los señores transportistas tanto de los articulados como biarticulados que mejoren la forma en que conducen y que sean más amables con la ciudadanía, de esa manera se podría completar el buen servicio que se está logrando con estas nuevas estaciones y los buses más grandes y largos que permiten que la gente vaya más cómoda y sin tanto estropeo. Esto incluso nos deja que a las mujeres no nos molesten como lo hacían los hombres. Ahora el contacto con la gente es reducido y cada persona respeta el espacio del otro.

Me siento más segura y disfruto de los viajes a diario. Espero que le sigan dando cosas buenas al Trole porque en él nos movilizamos muchísima gente.