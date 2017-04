¿Qué estamos esperando?

El sismo que sacudió al país hace un año ayudó a comprender que como habitantes de un lugar propenso a este tipo de desastres, debemos estar preparados. ¿Estamos preparados para un desastre similar al ocurrido el año pasado?

Pienso que no, por una razón, no es agrado nuestro tomar un poco de tiempo para capacitarnos en caso de que suceda un desastre aleatorio, ya que de una u otra forma hemos dejado al pasado lo que sucedió y no pensamos en las vidas que podrían perderse. Porque tuvimos que esperar que suceda el sismo para tomar cartas sobre el asunto. Entonces, ¿Esperaremos nuevamente un desastre para actuar?, confío que no, y creo que muchos quienes se den cuenta en lo que les falta lo aplicarán a su vida porque podemos prevenirnos ante, que lamentarnos luego.