Elecciones presidenciales 1968

Señor Director, le saludo muy atentamente y me permito observar, de la manera más respetuosa y comedida, una imprecisión que consta en el artículo de opinión publicado en diario EL COMERCIO el jueves 10 de agosto de 2017 y titulado “Jorge Crespo Toral” cuyo autor es el señor Gonzalo Ortiz Crespo, cuyo contenido, muy interesante por cierto, tiene relación con ciertos aspectos de la vida de don Jorge Crespo Toral y su participación histórica en la política de nuestro país en el siglo pasado así como en otras actividades que sobresalen y trascienden en la vida de un ser humano, como las descritas en el mencionado artículo.

Es altamente gratificante y significativo recibir esta información, que la desconocía como quizá muchos de los lectores del medio, y también saber de la existencia aún de personajes históricos que han dejado huella por su actitud frente a la vida, así como un comportamiento ético y moral en la política nuestro país, que obviamente se contrapone a lo que estamos viviendo estos días con los hechos bochornosos que son de dominio público en Ecuador y en la región, que implican a varios ex funcionarios públicos y otras personas.



Al referir la participación del señor Crespo Toral como candidato presidencial en 1968 por ARNE, se desliza una imprecisión al afirmarse que había enfrentado a tres ex presidentes, Dr. José M. Velasco Ibarra, Sr. Galo Plaza Lasso y Dr. Camilo Ponce Enríquez.



En realidad, Plaza Lasso no fue candidato en ese proceso. Quien fue candidato fue otro ex presidente, el Dr. Andrés F. Córdova Nieto, con el apoyo liberal, fuerzas de centro-izquierda e independientes progresistas de la época. Así consta en “Ecuador Historia de la República” de Alfredo Pareja Diezcanseco.





RECTIFICACIÓN

En el artículo de mi firma aparecido este jueves 10 de agosto en las páginas editoriales de El Comercio titulado “Jorge Crespo Toral” se me fue un error: el candidato liberal en las elecciones de 1968 no fue “Plaza Lasso”, como consta, sino el Dr. Andrés F. Córdova. Gonzalo Ortiz Crespo