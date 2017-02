El Dr. López y la justicia

Bien por el Dr. López que acaba de ser liberado. Gracias a la protesta gremial se le conoce a este importante Galeno que seguramente es un profesional distinguido que por su actividad se le derivó un problema penal con las consecuencias ya conocidas.

Me llama la atención el manejo simplista de la justicia, la palabra justicia se lo utiliza a voluntad y conveniencia, en nuestro léxico diario debe tener otra acepción, justicia es para el que tiene poder de convocatoria, para el poder económico y político, no quiero simular a “Robín Hood o al Águila Quiteña”, pero pregunto a la sociedad: ¿quién sanciona a quién? Si luego de algunos años de juicio al Dr. López, con sus costos para las partes y al Estado, concluyeron en una sentencia final sin apelaciones pero enseguida viene el reclamo airado, se movieron las frutas y deciden revisar el caso ordenando la libertad inmediata.



Insisto, felicito al Doctor López, pero estoy especulando que dentro de este tema se puede armar otro “barullo” con dos opciones: les sancionan a todos los jueces y ministros involucrados en el caso o ellos salen a las calles a protestar. Igual tienen derechos. El uno dirá es un error inexcusable y el otro grupo una variedad de argumentos. Hablando en “sencillo”, aquí la justicia es relativa, una tomadura de pelo, los médicos tampoco pueden identificarse como íconos del profesionalismo, han dejado de mirar el lado humano para irse al lado mercantil, en las cárceles estarán seguramente sentenciados injustamente, pero a ellos nadie les defiende, no tienen poder, dinero, huérfanos de abogados. La sociedad es excluyente, con alguna dosis de ira y resentimiento, protesto la forma de administrar la justicia. En las cárceles “no están todos los que son” “ni son delincuentes todos los que están”. El indulto o la amnistía se hubieran visto con buenos ojos.



Veamos que dicen los gremios de la Abogacía pero a una protesta de un ciudadano simple, pasaran por alto, les aseguro.