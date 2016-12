¿Qué no dicen los candidatos a presidente?

Nuestros candidatos, por lo inmediatistas que son sus propuestas, obviamente no son visionarias ni a futuro de medio siglo, para alcanzar sus frutos, como lo hizo China…

Así 1. No Hablan de cuáles son los Obstáculos para nuestro desarrollo, que es la Cultura de los Ecuatorianos y Latinoamericanos... y esto ni Bolívar, ni Martí, ni los Castro, ni en el libro Venas Abiertas se dice esto, y se habla solo de economía, empleos, pero más debe importarnos la forma de pensar y actuar de nuestra población y 2. Llegar a una Cultura del Desarrollo. 3. No hablan de las Políticas Migratorias actuales que deben cambiar radicalmente y, dar permisos de entrada solo a seleccionados inmigrantes que traigan proyectos y dinero y no sean peso muerto… 4. No hablan de que la Educación en general debe ser de calidad y selectiva, mientras algunos candidatos ofrecen como baratillos el libre ingreso. 5. No hablan que el país necesita mejor planeamiento en todos los sentidos, uno de ellos el del número de profesionales en cada disciplina que necesita el país. 6. No hablan de la cuestión Demográfica, o de la población, que requiere frenar en algo su crecimiento, contando con esto, menos dolores de cabeza habría en todos los órdenes, principalmente en la oferta de empleos, vivienda, en la demasiada población estudiantil en todos los niveles, en los montos para créditos y seguros de vida, en la disponibilidad de ofertas de hospitales, etc. etc., 7. No hablan de que la Investigación es medular para el desarrollo del país, sin esto es imposible saltar a otro estadio de desarrollo. 8. No hablan de nuevas Políticas de Estado… como son las grandes obras que deben haber en el futuro. 9. No hablan de un Nacionalismo, que promueva la autoestima nacional y su población. 10. No hablan de una Identidad Pluriétnica, que nos permitirá ponernos de acuerdo para el fortalecimiento de la nación y Estado ecuatorianos… En suma, los candidatos ni sus asesores no tienen ni idea de lo que el país requiere, esto es una revolución científica, cultural y tecnológica, que es lo único que nos volverá libres.