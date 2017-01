El empleo se deteriora

Las cifras expuestas por el INEC, desde el 2007 hasta el 2016, demuestran una caída del empleo adecuado del 43,2 % al 41,2%, consecuentemente, sube el subempleo y el desempleo, el primero del 18,2 % al 19,9 % y en el desempleo del 5,0% al 5,2%.

A pesar de que en ésta década el país recibió ingresos por 270 mil millones de dólares, siendo una cifra mayor a todo lo recibido en los 40 años anteriores, sin embargo, el empleo creció en esos 40 años de acuerdo al incremento de la población.



Se debe hacer un recuento de los acontecimientos que suscitaron tal deterioro, entre ellos: .- El aumento desmedido de la burocracia, la cual no produce; su actuación no se ha visto reflejada en esta década, en sus labores de control aparecen señales de corrupción entre algunos funcionarios del gobierno, y en sus labores de seguridad, la delincuencia ha aumentado, posiblemente por el deterioro de los ingresos del pueblo y la falta de ordenación de las autoridades ante este incremento.-



La sobredimensión de obras civiles, muchas de ellas sin la debida estructuración de su funcionalidad y gestión, como se observa en la salud, en la organización estructural a pesar de ser grande no se abastece para atender casos de emergencia, postergando la atención inmediata a seis y ocho meses después de quienes requieren operaciones vitales inmediatas.



También en la educación, más teórica que práctica, negando la posibilidad de que los nuevos artesanos puedan abrir sus talleres o se incorporen a otros. La falta de apoyo a la iniciativa privada, a la creatividad individual y la respectiva orientación por parte de las autoridades del gobierno, para que sus ciudadanos puedan crear una fuente de trabajo estable, que vaya creciendo con el aumento de la población y sus necesidades.



El exceso de endeudamiento para cubrir gastos corrientes, de esta manera, se está hipotecando el futuro de nuestros hijos y nietos, quienes tendrán que redoblar esfuerzos para subsistir con el remanente luego de ir pagando las deudas, la deuda ha crecido de 13 mil millones en el 2007 a más de USD 40 mil millones al 2016.- La falta o retraso de fiscalización en los indicios donde posiblemente se cometieron delitos de lavado de dinero, mal manejo de fondos, etc.



La cantidad de impuestos, tales como las salvaguardias, incremento del IVA, Impuestos por mejoras, el impuesto verde, el de plusvalía, etc. todos ellos que encarecen la vida de los ecuatorianos, dejando fondos necesarios apenas para sobrevivir como lo demuestran las estadísticas de empleo publicadas por el INEC, y en aquellos que desean invertir, crean el desaliento privando mejorar el nivel de vida de todos.



Es necesario comenzar a visualizar el problema con el fin de resolverlo de la mejor manera, con optimismo, ética, sacrificio y la ayuda de todos, con el fin de rescatar y mejorar mejores días para nuestras familias.