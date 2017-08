Las deficiencias en el servicio de salud en el IESS

Antes de examinar y criticar la difícil situación por la que atravesamos los afiliados en esta institución en cuanto a la atención en salud que recibimos, me permito hacer un análisis del por qué estamos así: según datos recogidos de la página web del IESS que no son actualizados, pues datan del 2014 y 2015, sobre cuántos afiliados existirían, superan los 8 400 000 de personas, de esos 2 874 171 son afiliados activos, 1 155 292 al Seguro Social Campesino y 373 860 son pensionistas, a eso se añade el seguro de salud a los hijos menores de 18 años de los afiliados de forma gratuita, pago de pensiones y atención en salud para amas de casa beneficiando a 1 500 000 personas, además se indica que el cónyuge o pareja del afiliado puede acceder a prestaciones de salud para lo cual se paga una prima del 3.41% sobre su salario. Los residentes en el exterior pueden afiliarse voluntariamente también.

Con lo expuesto, la acumulación excesiva de afiliados ha colapsado el pésimo servicio que nos brindan, es así que cuando uno pide un turno para acceder a la atención de un médico general peor para un especialista si tiene suerte se lo dan para un mes, dos o más. Como ejemplo puedo afirmar que a un familiar cercano, el médico que lo trató le aconsejó que se haga un eco de la tiroides en el Hospital de Ambato, al pedir un turno le dieron para después de 4 meses y medio pese a su mal estado de salud. Siendo yo un jubilado, en otro caso, el médico urólogo me pidió un examen de laboratorio antígeno prostático, hasta el momento no me puedo realizar porque no tienen los reactivos necesarios en el hospital de Ambato, en estos casos y muchos otros que tienen miles de afiliados, es urgente que se provean de más equipos para el Dpto. de Ecos e Imagen y Rayos X , necesitamos más médicos generales y de especialidades para tener atención inmediata cuando se lo requiera. Creo que en otras ciudades del país tendrán más casos que evidencian el caos del servicio de salud del IESS y que los fondos se lo han dilapidado dando préstamos al gobierno de turno para cubrir sus necesidades particulares y dejando a un lado a los miles de personas que aportamos con dinero y que lo único que pedimos a cambio es un servicio oportuno de salud para tener una vida digna como merecemos.