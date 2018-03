Criadas y esclavas

Me permito informarle al Sr. Óscar Vela Descalzo que la distópica historia de una nación convertida en teocracia no es ninguna novela sino un hecho histórico que se extiende por varios siglos y varios países, de los cuales parece no haber oído nunca.

Todo lo que relata sobre la teocracia, las mayorías creyentes, la procreación de la especie apoyada en las escrituras sagradas y en la palabra de su dios, la dictadura puritana, la servidumbre y esclavitud de las mujeres, los derechos absolutos de las creencias y sus creyentes, etc. etc. ya fueron implantados por el Islam. Y subsiste hasta hoy como una cruda realidad, no como una novelita, en docenas de países: Afganistán, Pakistán, Irán, Arabia Saudita, Egipto, Marruecos, Mauritania, Mali, Níger, etc. etc.



Precisamente esa teocracia REAL (no imaginaria) es la que en la actualidad amenaza con barrer con la civilización en la que vivimos, la cual nos permite opinar, escribir y disentir, sin llevarnos a la horca por eso. Espero que le sirva esta información. Oswaldo.