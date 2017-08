El ratón cuidando el queso

Es inverosímil, pero cierto. El encausado fugitivo ex Contralor, fue quien auditó y controló los contratos, multi millonarios de los 10 años de correismo.

Y hoy está siendo investigado por un contrato; ¿no sería prudente que se investiguen todo los contratos donde tuvo injerencia el Señor Carlos Pólit, de manera especial los que se hicieron reajustes importantes en los precios originales con el visto bueno del ex Contralor, mientras muchos decíamos? ¿Por qué?, cuesta tanto, si en tal o cual país costó mucho menos, pero los justificativos siempre sobraron y el escudo fue, tiene el visto bueno de la Contraloría. Desenterremos lo que este enterrado, desempolvemos Informes con vistos buenos de Contraloría y de ser necesario examinemos con lupa, pues son dineros sagrados del Estado y su custodio no cumplió su trabajo.



La ética y la moral nos indican que no existe una persona poco honrada o un poco deshonesta; para estos valores no existen términos medios. Y si una vez claudicó, definitivamente puede haber sido tentado muchas veces. Necesitamos urgente un diagnóstico adecuado, realizar todos los exámenes complementarios, un equipo humano muy capacitado, un cirujano experimentado muy hábil.



Para proceder con la muy difundida cirugía mayor, extirpado todo lo maligno y putrefacto. El pueblo esta vez no se contentará, sólo con Paracetamol.