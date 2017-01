Más comentarios sobre caso Mazoyer

Yerra nuevamente nuestra excelentísima Corte Nacional de Justicia con sus decisiones controvertidas, como la que ahora se expidió en el caso Mazoyer donde no obstante existen autores materiales condenados por homicidio, también decidió sentenciar al Dr. Carlos López por “falta de atención médica”, que equivale a una especie de homicidio culposo.

Las acciones del ser humano no pueden ser mal intencionadas y negligentes al mismo tiempo, sino lo uno o lo otro; así como tampoco se puede romper un curso causal doloso para convertirlo en otra cosa diferente a medio camino, y menos para involucrar a terceros.



Si la Corte tuviese razón en su nuevo fallo los autores materiales del crimen debieron haber sido condenados sólo por tentativa y no por delito consumado, como en efecto sucedió; porque la víctima murió o por mano de sus asesinos o por esta “falta de atención”, pero no puede haber muerto por las dos cosas, sin que una de ellas configure tentativa.



En fin, otro precedente contradictorio que deja en entredicho a la administración de justicia, que al haber generado un apresamiento seguramente convertirá al país en reo de cuantiosas indemnizaciones en la jurisdicción internacional.