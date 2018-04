Colección de Ópera

LEA TAMBIÉN

Mis más sinceras felicitaciones por la colección This is Opera que ustedes están entregando todos los días lunes.

He sido un seguidor de este programa en el canal Films and Arts y me cautivó su formato que aporta las claves para entender y disfrutar de las óperas más importantes de la historia, acercando este género a todo tipo de audiencias expertos e inexpertos descubren los secretos de cada obra a través de un tratamiento visual sencillo y entretenido. De la mano de Ramón Gener, el espectador descubre la trama de cada historia de una manera cautivadora, que no le dejará indiferente y que lo capturará desde el primer minuto.



Soy un amante de la ópera y he dictado un Seminario titulado La Magia de la Ópera que me tomó 3 años preparar y sus resúmenes los he publicado en la página editorial de diario Expreso. Ahora me encuentro publicando el último capítulo del Seminario: el Verismo.



Aportes como el de EL COMERCIO tienen una enorme importancia para poder difundir este maravilloso género que por 418 años ha mantenido su popularidad y ha entusiasmado multitudes.