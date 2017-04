Estoy buscando al club de fotografía de la fauna del Distrito Metropolitano de Quito para adherirme.

Este hobbie me dio una de las satisfacciones más grandes de mi vida en una excursión por los bellos bosques de Nanegalito: Me topé con un hermoso ejemplar de Oso de Anteojos, que hasta ese entonces no sabía que eran parte de la fauna que tenemos en el noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito.



Creo que los dos nos quedamos estupefactos por la sorpresa, pero yo fui un cazador eficiente.

Antes de que el oso pudiera reaccionar le disparé unas seis veces, las mejores seis fotografías que tengo con respecto a la fauna de nuestra ciudad.



Al instante siguiente se fugó con una velocidad que no me imaginaba que un animal tan pesado tuviera. Fue algo mágico, algo hermoso que no me lo esperaba.



A partir de ese encuentro me enteré que incluso existe un corredor del Oso de Anteojos que se encuentra en el Distrito y que sirve para proteger a estos animales. Lo mejor es que la gente de los alrededores respeta estas zonas y las tienen bien vigiladas para que los animales de nuestra ciudad puedan sobrevivir.

Además, se prohíbe la caza, incluso perseguir o molestar a estos osos, puede ser un delito que implique cárcel.