Visión Errada

Cuando el articulista del Comercio, Vicente Albornoz, señala "Dilma o Macri….Ojalá". Y hace una apología del actual gobernante de la Argentina, esperando que los ecuatorianos votemos por tener un gobierno similar al del Río de la Plata, hace gala de un desconocimiento total de la realidad Latinoamericana.

Desconoce lo que en el Brasil logró el Partido de los Trabajadores, los millones que salieron de la pobreza y las conquistas sociales que se lograron. Dilma fue derrocada por un Golpe de Estado de su Congreso en un juicio político en el que no se pudo demostrar absolutamente nada en contra de ella. Actualmente con el gobierno fraudulento de Temer el país tiene una crisis de gran magnitud y el desempleo llega ya al 12.6%. El gobierno de Macri ha incrementado el precio de los servicios básicos en porcentajes alarmantes: luz, agua, combustibles, teléfono, productos alimenticios, etc., han subido de forma impresionante, y hay un desempleo alarmante.



Será que el articulista no se ha enterado de las protestas diarias frente a la grave situación económica. Será que no ha leído sobre las reformas migratorias que Macri está llevando a cabo, incluyendo la fabulosa idea de un senador de su partido de construir un muro en la frontera con Bolivia. Por favor no nos desee semejante barbaridad.