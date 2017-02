El tema de la delincuencia

Domingo 5 febrero, en uno de los canales de la localidad y por la noche tuve la oportunidad de escuchar los planes de gobierno de los ocho aspirantes a la presidencia de la república, pues se habló de todo, menos de combatir la delincuencia que tanto daño hace a nuestro país, especialmente en los barrios periféricos de las grandes ciudades como también en los bancos.

El consumo de la droga es común, uno de cada diez personas se recupera cuando es sometido a tratamientos de rehabilitación, el uso de escopolamina que deja a las víctimas muertas en vida por los efectos catastróficos que causa, pues no pueden dormir, el dolor de cabeza es frecuente, el miedo se apodera de la víctima y la depresión puede llevarle al suicidio, tiene entonces que acudir a un psiquiatra para largos tratamientos.



La policía especializada en secuestros, como también en combatir a los narco traficantes y a los roba carros no es suficiente porque los Jueces en pocos días les ponen en libertad, lo que indica que el Código Penal actual no garantiza el buen vivir de la ciudadanía.