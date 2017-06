Revolucionismo no es populismo

La Revolución Bolivariana y Ciudadana, antípodas de Bolívar y los ciudadanos libres y democráticos. J. Montalvo: “La única revolución válida es por la libertad y la moral. Pueblo, si los que te gobiernan dejan de ser gobernantes y se convierten en verdugos, y te chupan la sangre, y te ofenden y mancillan; la revolución es un derecho, ejércelo”. Una forma de esclavitud-capitalista por otra forma de esclavitud-socialista de 58 años, jamás será una revolución.

“Una democracia con virtudes y defectos por una dictadura con careta de democracia y corrupción galardonada y legalizada, es demencial”. No son socialistas sino socia-listos: poder, dinero, lujos, buen vino y ágape, farra, guardias pretorianas, alfombra roja, títulos honoríficos, etc.



El populismo es un yerro en democracia. El revolucionismo “se vale de ambos para llegar al poder y eternizarse”.



No son populistas, “hacen populismo a conveniencia”. Mantienen embobado al Pueblo y cuando lo “callan y encadenan completamente”, son dictadores, esclavizadores y matan como en Cuba y ocurre hoy en Venezuela. En la isla de franquicia-socialista-comunista-militarista para América, ¿alguna vez hubo un ápice de democracia y populismo?