¿El opio de los pobres y…?

Mao Tse-tung: "La religión es el opio de los pueblos". Hizo mella porque el partidismo-religioso hace impracticable: "Ama a tu prójimo como a ti mismo, sin importar raza, color, clase social y credo".

Y como institución, se desdibuja junto al poder-político-económico. Ejemplos, las Guerras Santas de las Cruzadas, la Santa Inquisición y hoy, la Yihad Islámica que violenta al mundo. El fútbol, el celular, la TV… “son el opio del mundo”. W. Churchill: "El vicio inherente del capitalismo es al desigual reparto de bienes… El socialismo…, su virtud inherente es la distribución igualitaria de la miseria". El partidismo-político-marxista "es el opio de los pobres". "Acabó con el dogal-zarista y creó los nuevos zares-marxistas, militares y burocracia servil, y al final, "el Pueblo esclavo y engañado con el ofrecimiento de reivindicaciones sociales-económicas".



Tras la Cortina de Hierro (no más muros), "millones murieron y perdieron el sentido de la vida”. La idea de Marx en 1844, evidencia lo que critican: “La miseria religiosa (la miseria del partidismo-político-marxista), es a la vez la expresión de la miseria real y la protesta contra la miseria real. La religión (el partidismo-político-marxista), es el suspiro de la criatura oprimida, el sentimiento de un mundo sin corazón, así como el espíritu de una situación sin alma. Es el opio del pueblo (Es el opio de los pobres)".



La China comunista se rebeló, "y es capitalista". Convertida al don dinero, "al opio de los ricos de izquierda y de derecha; y al final, el dinero no se podrá comer". El socialismo no da fe de la familia de Dios, de la libertad, de la democracia, de la iniciativa ciudadana, etc. "Da fe del poder déspota y corrupto". ¿Increíble, una iglesia-cristiana, en el manido-concurso de frecuencias? ¿Si dejamos que callen a Radio Visión, R. Exa-Democracia y tuerzan el voto el 17? ¿Viva el opio de los pobres?