Paquetazo o apertura

El Ecuador se encuentra a un paso de que las autoridades económicas impongan un paquete de medidas para enfrentar el inmenso déficit en la balanza de pagos dejada por RC y que tendremos que pagar los ciudadanos si no se da un giro inmediato a la política de apertura para que medidas de tinte castro chavistas aun impregnadas en la actual administración se eliminen y se pueda generar empleo e inversión cuantas veces se ha pedido eliminar la ley de plusvalía, bajar o eliminar el impuesto a la salida capitales, flexibilizar la ley laboral. etc. no sería acaso este el momento para que el presidente Moreno, hoy acosado de tantos casos de corrupción que dejara la estela Odebrecht, imponga un cambio como el sugerido que le permita en algo asemejarnos a nuestros vecinos Perú y Colombia en vez de pasarle la factura al pueblo?

Haga historia Presidente, ¡actúe ya!