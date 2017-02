La oportunidad perdida 

Considero que debemos partir de “Nada es absoluto, todo es relativo”. Decir que todo ha sido malo sería mentir. Se habla tanto de la década ganada… pero si hacemos una evaluación equilibrada es la oportunidad o década pérdida. Este gobierno, como nunca antes en la historia, tenía desarmado a todos los movimientos y partidos políticos, hubiese sido una buena oportunidad, para centralizar en solo tres partidos, derecha, centro e izquierda. Solo así podríamos sacar lo mejor de cada tendencia, inclusive los candidatos hubiesen presentado con anticipación un verdadero plan y equipo de trabajo y no aparezcan personajes que nunca antes se les ha visto.

¿Por qué no se hizo esto? ¿Por qué no se consultó al pueblo? …. “Divide y gobernarás”.



Cuando se rompió con el Principio de la Mesa de Tres Patas (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), donde cada una depende de las demás, donde nadie es más ni menos que nadie, se dio inicio a una corrupción mayor.



Ojalá que el nuevo Presidente sea de inicio a fin en su mandato, una persona íntegra. Mi padre solía decirme “Si el pillo, se diera cuenta que la mejor pillería es ser honrado, de puro pillo sería honrado”… Es una de mejores inversiones de los seres humanos.



Vivir y ser libres, es grandioso y mucho más aún en este maravilloso Ecuador; tú tienes ese poder no permitas que sea una oportunidad pérdida.