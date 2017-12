La OEA ayer y hoy

“Vende patrias, lacayos con espíritu de vasallos, son los que acuden a la OEA”, decía no hace mucho Correa.

Ahora que él acude al “desubicado Almagro”, Presidente de la OEA, cuánta doble moral compañeritos, ni siquiera depara en desprestigiar al país.

La Canciller, M.F. Espinoza sigue con la tesis de Correa: Defiende a Maduro y ataca a la OEA, instrumento de dominación y no va a permitir que intervenga en Ecuador.



En conversación privada y reservada, disque descontextualizada pero nunca aclarada, Mangas, ex secretario del Presidente Moreno y esposo del actual Canciller, todo lo que dijo, todito son ‘bloopers’, de igual calibre a los que dice Correa. Mangas y Espinoza quieren el desprestigio de Moreno, que la Consulta no gane y el regreso del “Mesías”.



Veamos algunos: 1) Los diálogos sólo sirven de distracción, pura pantalla. 2) Las denuncias de corrupción de Glas ciertas, su candidatura fue impuesta por Correa.



3) Fraude en las dos vueltas: Moreno de perdedor a la Presidencia, J.C. Pozo fuera y Lasso con los churos hechos. 4) La política económica no cambia, sólo cambio de tercio: Rivera, no el tío, a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, a los ocho meses de nombrado.



5) Funcionarios y seguridad para Correa en Bélgica, igualito como fue en Ginebra. 6) Todos los asambleístas correistas y morenistas, de la mano con Serrano a la cabeza desaparecieron al llamado a Mangas al Congreso.

Más ‘bloopers’.



Ochoa el súper de la Secom, altera la ley, es juez y víctima, impone sanciones y cobra multas, se premia con bonificaciones y carro. El Contralor le cura con su misma medicina. Mala copia del apóstol Pedro, niega a su “Salvador” antes de la destitución. Que ‘caretuco’ le diría Correa. No perdemos la esperanza de verlos en la cárcel.