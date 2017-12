El maestro Marco Antonio Rodríguez, uno de los grandes intelectuales y escritores ecuatorianos, cuyas obras han puesto en alto el nombre del Ecuador en América y el mundo, acaba de entregar su reciente libro Solo de mujeres, trece ensayos sobre otras tantas artistas plásticas ecuatorianas, en los cuales su palabra alcanza niveles superiores, tanto como la de los más notables ensayistas de Ecuador y América.

Sabiduría, belleza y poesía caracterizan los ensayos de Rodríguez. Conocimiento profundo no solo de las artes visuales sino del alma humana. Lectura para iniciados puesto que no son fáciles, revelan la cultura universal del maestro, la profundidad de su pensamiento. No son ensayos fríos, aquellos que sirven para diseccionar la obra de arte, son ensayos que llegan a lo más hondo del lector y lo conducen a las propuestas visuales fusionadas con la vida de las artistas.



Carmen María Garro, historiadora y crítica de arte, señala que Solo de mujeres “marca un hito en la historia de las artes plásticas latinoamericanas”. Verdad que hay que celebrarla. Durante mis estudios de Artes, no he leído un libro de esta factura. Es hora de referirnos a Marco Antonio Rodríguez como uno de los referentes del pensamiento y la literatura ecuatoriana y agradecerle sus esfuerzos por difundir nuestras artes plásticas.