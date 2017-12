El 24 de diciembre en EL COMERCIO, escribe Vicente Albornoz Guarderas sobre ‘Frankenpalacio’. Se dirige al ex presidente Alfredo Palacio en uso y abuso de expresiones sesgadas y ofensivas. Al parecer el autor de esta nota pretende destruir a Rafael Correa desprestigiando al Dr. Alfredo Palacio. ¿Por qué no lo ataca directamente?

Al referirse a la destrucción de los Fondos de Ahorro Petrolero, Vicente Albornoz demuestra el desconocimiento de la historia económica del país. Al respecto, y por haber colaborado directamente con el Presidente Palacio, debo expresar que por iniciativa del Gobierno se crearon nuevos mecanismos de financiamiento del gasto social a través de la Cuenta Cereps (producto de la reforma del ex Feirep) repartiendo el 30% de esos recursos de ahorro petrolero a proyectos de inversión en educación, cultura, salud, agua potable, saneamiento y remediación ambiental.



Los fondos se dirigieron para esos fines. Dicho fondo se incrementó con los recursos provenientes de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, lo cual creó condiciones propicias para que el Estado cumpla con principios constitucionales, entre otros: la universalización de la educación básica de calidad, la universalización a los servicios de salud, la garantía de la seguridad alimentaria y el acceso a los servicios de agua y saneamiento y atención preferencial a grupos vulnerables.



Cabe destacar que el incremento de la participación del Estado en las rentas petroleras, fue del 10% al 50%, se hizo en este período, no en el gobierno de Correa, como falsamente ha pretendido atribuirse. ¿Cómo puede Albornoz hablar de destrucción de las fuentes de alimentación de esos recursos? Parte de los recursos no llegaba del Ministerio de Finanzas por el negociado que desde años atrás se realizaba para retener los recursos fiscales y trasladarlos a fin de año al pago de deuda externa. Su texto, no sé cómo calificarlo, ya que hay una permanente contradicción entre “si lo hizo” y “no lo hizo”, difícil comprenderle y más aún al originarse en un Decano de Economía de una prestigiosa universidad ecuatoriana.



La propuesta de reforma constitucional se inició en 2005. Y, además, no sé si para bien o para mal, buena parte de los funcionarios del gobierno de Palacio dieron arranque al gobierno de Correa.