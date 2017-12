Desesperados por el fin del SGP en los Estados Unidos

En los últimos 10 años, Estados Unidos, es el principal destino de las exportaciones ecuatorianas, especialmente de productos que corresponden al sector agropecuario, debido en parte a la vigencia de la preferencia arancelaria unilateral que aplica a algunas de sus importaciones desde Ecuador; preferencia arancelaria, que lamentablemente termina el 31 de diciembre de este año y cuya aplicación nos hacía más competitivos en ese mercado.

El que EE.UU. ponga fin a este beneficio no es una buena noticia para nuestro país y esto lo sabía el Gobierno desde que iniciamos en el 2 009, conjuntamente con nuestros vecinos, Colombia y Perú, la negociación del llamado “Acuerdo Multipartes” con los EE.UU., negociación de la cual nos retiramos en el 2 012, porque al más “alto nivel”, no convencía los efectos de su aplicación: hoy estamos desesperados porque en pocos días EE.UU. dejará de aplicar el Sistema de Preferencias Arancelarias Generalizadas (SGP), con lo cual, las exportaciones de varios productos tendrán que pagar aranceles el momento de su nacionalización en el mercado estadounidense, lo que les hace más caros respecto a sus similares importados del resto del mundo, especialmente respecto a los importados desde Perú y Colombia.



Lo más grave es que nuestros vecinos tienen asegurado el acceso de sus productos al mercado de los EE.UU. y nosotros tenemos que empezar a delinear una estrategia de negociación para que EE.UU. suscriba un TLC con nosotros y/o nos permita ser parte del Acuerdo Multipartes, que sería lo ideal, equiparando las condiciones y situaciones que al momento tienen Colombia y Perú.



Lo grave es que el tiempo pasa rápidamente y esta situación nos toca justo cuando en el país del norte, la percepción que se tienen respecto de su primer mandatario, no es precisamente que esté dispuesto o le guste suscribir Acuerdos Comerciales del tipo TLC, y el ejemplo está a la vista, EE.UU. está revisando el TLC suscrito en 1 994 con México. En fin recemos para que EE.UU. siga siendo nuestro principal mercado de destino para muchos productos como lo ha venido siendo los últimos años.