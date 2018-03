De todo un poco

Primero fue en el Colegio “Mejía”, ahora en el sector de la Marín; desde luego este vandalismo se produce por negligencia de las mismas autoridades municipales. Es lamentable ver a lo largo de la ciudad, la falta de control a todo lo que está ley u ordenanza. El Señor Alcalde, usted es responsable de lo que se hace o se deje de hacer, de allí la importancia de saber a quién delegar; o le hacen quedar bien o le hacen quedar mal.

Miremos más allá….. Los acosos y abusos sexuales, violaciones, alta contaminación de la ciudad en todo sus aspectos: basura, smog, ruido (sonido, emitido por parlantes que hoy en día casi todo el mundo lo tiene). Actos delictivos contra estudiantes y toda la sociedad misma. La informalidad asentada en determinado lugar le dan santo y seña de lo que usted les pregunta muy hábilmente. ¿A qué hora llega el carro que retira el dinero? ¿Pobrecita esa niña como ve viene y se va sola?, etc.



Los accidentes de tránsito son a diario, no solo por culpa del peatón, sino de las autoridades que no ejercen control en las zonas más conflictivas. Se están otorgando permisos de trabajo, y se ubican en las esquinas. Las esquinas deberían estar libres para seguridad de peatones y conductores, es donde más accidentes se dan y más delincuencia existe. ”Es un problema social”, como si nosotros no fuéramos parte de la sociedad.