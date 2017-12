De lo mucho o lo poco de bueno...

Lo mucho o lo poco de bueno, que administraciones anteriores puedan dejar al presente de una sociedad, debería quedar como punto de partida para nuevas administraciones.

Ejemplos como la actual administración de los bicipaseos en Quito, que no cumplen el horario de cierre de las vías, o el que ya no se anuncian a tiempo las paradas de buses en el transporte del Municipio o que el Presidente de los ecuatorianos hable tan negativamente de su antecesor, en giras internacionales, son ejemplos claros, que las nuevas administraciones, no parten de lo mucho o poco de bueno, que han dejado las anteriores administraciones.