¡Mercado de productores o acaparadores!

En Riobamba existe el Mercado de Productores Agrícolas "San Pedro de Riobamba", administrado por el Municipio, pero la realidad dista de esta denominación, porque la mayoría de ciudadanos que expenden en este centro de comercialización, son los inconfundibles revendones o acaparadores, que han usufructuado, a costilla del esfuerzo y trabajo diario de nuestros pequeños agricultores.

Estos comerciantes revendones cuentan con el aval del Municipio de Riobamba, cosa que no acontece con los verdaderos trabajadores agrícolas de la provincia, quienes no tienen facilidades y garantías para comercializar directamente del productor al consumidor, sin intermediarios.



Al parecer al Alcalde y Concejales, miembros del directorio de la Empresa Pública Municipal Mercado de Productores Agrícolas, poco o nada les interesa el bienestar de nuestros hermanos campesinos, que labran la tierra, madrugan para regar agua en el campo, siembran y cosechan la producción agropecuaria que luego se traslada a los diferentes centros de mercadeo, pero sin saber que son explotados; y en muchos casos, no les permiten que todo su esforzado trabajo sea bien remunerado, reconocido y valorado, porque los más beneficiados de su sacrificada labor, son los revendones.