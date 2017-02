Solidaridad con Enrique Ayala

Es incuestionable que el Dr. Enrique Ayala Mora es uno de los hombres más lúcidos y defensor de los derechos humanos que tiene el Ecuador. Quizá uno de los mejores rectores universitarios en la última década, historiador de consulta necesaria en Ecuador y fuera de nuestro país, Catedrático Universitario a nivel de Maestro, autor de innumerable cantidad de libros igualmente de consulta importante. Su aporte a la Cultura y Educación en el Ecuador es ya histórica y reconocida como lo es su vida de luchador por causas justas. Por lo mismo quizá quienes no comparten estos y otros valores del Maestro Ayala son sus “enemigos” que no tienen la capacidad intelectual de debatir o refutar sus ideas con ideas mejores o simplemente con ideas.

Por tal razón ha causado indignación nacional a todo nivel que el día jueves en la noche, en la obscuridad de la noche y de la mediocridad hayan estado pintarrajeando frases ofensivas en las afueras de su domicilio en Ibarra. Al salir, obviamente ésta gente lo agredió hasta dejarlo en la inconsciencia.



Afortunadamente para el Ecuador y nuestra Cultura no tuvo Enrique, daños importantes. Deben entender, si es que están en la capacidad, los opositores al Dr. Ayala, que no se debe discrepar con violencia, debatan, publiquen, no se escondan.



O mejor como es el caso presente acepten que un ser humano sencillo puede enseñarles, educarles. Acudan donde Enrique no para agredirlo cobardemente sino para solicitar enseñanzas, libros, Humanismo.



Mi solidaridad con mi amigo y maestro el ilustre, Enrique Ayala Mora. Reciba usted esta agresión como una muestra de la mediocridad y vaciedad de ideas de quienes intentan infructuosamente “hacerle daño” amigo.