Blanco o negro señor Presidente

Ha pasado un poco más de un año de su gobierno señor Presidente Moreno y Ud. ha dado señales de hacer la diferencia con su antecesor en ciertas áreas que interesan a los ecuatorianos, se ha preocupado de traer nuevamente la unidad entre las familias, los ciudadanos, las instituciones y otros, a través del diálogo y esto es plausible, ha tomado decisiones en los campos financieros económicos, en el comercio exterior y aquí una felicitación especial por tener en esta cartera de estado al señor Campana que viene demostrando una gran responsabilidad y profesionalismo en el desempeño de sus funciones al abrir mercado a muchos países que en la década anterior estaban ignorados, ha tomado riesgos positivos y valientes en los nombramientos de los ministros de Defensa y Economía, personajes ajenos a su movimiento político, esto era indispensable y necesario porque en otros sectores de la ciudadanía hay también personas muy valiosas y sabias que pueden aportar muchísimo al bienestar de los ecuatorianos, pero me sorprende que cuando tiene que tomar las mismas decisiones como el primer ciudadano de la nación en lo que respecta a lo internacional, en lo que tiene que ver con las relaciones con gobiernos que eran como hermanos con su antecesor, se arruga, no entiendo porque razón, motivo o circunstancia todavía es demasiado tibio, deberá escoger y muy pronto lo que conviene al País como nación y no como movimiento del socialismo del siglo XXl, los ecuatorianos no entendemos como Ud y su representante ante la OEA sigue haciéndole el juego al gobierno venezolano.