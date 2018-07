El impuesto verde y la tercera edad

LEA TAMBIÉN

En la página 5 de El Comercio del 21 de abril, se publicó este informe textual: “Personas naturales y empresas reciben 119 exoneraciones del SRI.” Me referiré al texto que atañe a las personas de la tercera edad: “Las personas de la tercera edad y con discapacidad tienen otros beneficios como la exoneración o reducción en el pago del impuesto a la propiedad vehicular y de contaminación ambiental”.

Con esta información me trasladé a la oficina del SRI más cercana a mi domicilio; la persona que me atendió en dicha oficina, luego de consultar en el sistema informático, me manifestó que tal exoneración (impuesto vehicular) no existe, que todo sigue igual que antes (supongo que se refería al gobierno anterior); me pregunto ¿qué está sucediendo? se publica en la prensa un informe del SRI y el mismo SRI dice que no hay tal información.

En una misiva a El Comercio el 15 de noviembre del 2017, me referí al tema del impuesto a la contaminación “Impuesto verde” (mejoren la calidad de gasolina), el mismo que causa grave perjuicio económico a las personas de la tercera edad con cargos de entre USD 500 a USD 1000 en cada revisión vehicular anual.



Hace no mucho tiempo, se decretó la devolución mensual del IVA a las personas de la tercera edad; el monto de devolución no tenía techo (límite), luego se lo fue reduciendo hasta que hace más de un año el monto máximo a devolver es de USD 92,16 al mes; valor menor al bono de la pobreza (dignidad).



Entendamos lo que es discapacidad; la tercera edad en un 90% viene acompañada de varias enfermedades: artritis, artrosis, cardiopatías, hipertensión, etc. Dolencias que de por sí discapacitan a las personas, tanto física como psicológicamente. Pregunto, ¿con el impuesto discriminatorio, “impuesto verde”, y la constante merma en la devolución del IVA en contra de las personas de la tercera edad, el gobierno va a resolver la quiebra heredada? No. Lo único que hace es perjudicar al estrato social más deprimido e indefenso, que ya dio a su debido tiempo lo mejor que tuvo.



Este impuesto vergonzoso debe ser por decreto eliminado, en cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución, que en su art. 54 establece: “El Estado garantizará a las personas de la tercera edad y a los jubilados, el derecho a asistencia especial que les asegure un nivel de vida digno, atención integral de salud gratuita y tratamiento preferente tributario y en servicios”.