Financiar el gasto público

Complementariamente a las propuestas presentadas por los gremios y la academia, en EL COMERCIO del 5 y 6 de marzo, los sectores sociales y los centros de estudio, lo hacen en las publicaciones del 7 y 8 del mismo mes.

De estas, pueden ser viables, las siguientes:



1) Elaborar un nuevo modelo de desarrollo que redefina el rol público y privado; 2) Preparar un plan de apoyo con los organismos internacionales; 3) Otorgar al IESS una real autonomía que impida la toma de sus recursos; 4) No contratar nuevo personal en el sector público y reducirlo en 4 años; 5) Disminuir, paulatinamente, los subsidios de gas y gasolina en el actual Gobierno; 6) Mantener solo empresas públicas que no sean una carga.



Estimo improcedente incrementar, este momento, el presupuesto de educación, así como las remuneraciones del sector público y el privado; reducir la brecha entre el salario mínimo vital y la canasta familiar; disminuir el IVA; eliminar el ICE y aumentar el impuesto a la renta a las personas que más ganan. Todas estas sugerencias incrementarían el déficit, el aumento del impuesto a la renta, no sería recomendable por el traslado social de la carga.

De todas las sugerencias, Vale destacar con independencia, la que hace referencia a la creación de un fondo soberano como el que mantiene Noruega y que está presentada por Ramiro Crespo de Analytica Invesment, respecto a la cual es importante citar lo siguiente:



El fondo se financia con los excedentes de la comercialización de gas y petróleo. Al momento acumula disponibilidades por un billón de dólares y de él se deriva el fondo de pensiones que dispone actualmente de 850 000 millones de euros, habiendo ganado solo en el 2016, 50 000 millones por sus inversiones en EE.UU., Europa y Asia. Lo importante es que ambas cuentas se manejan con total independencia del Gobierno de turno y sirven exclusivamente para atender futuras inversiones y emergencias, ahorrar no es malo, como Correa sostenía.