Capacidad operativa de FF.AA.

Sobre la entrevista al general Luis Castro del 26/02/18: en su experiencia y trayectoria no se hace mención que condujo las tropas del Ejército en el supuesto rescate al ex presidente Correa el 30-S, tampoco que sirvió como Jefe de Seguridad de Correa por dos años y que fue nombrado por él Comandante del Ejército sacrificando a generales más antiguos.

Frente a esta relación larga y cercana con el gobernante, sorprende que el oficial ahora que no puede actuar con el poder y la efectividad que le otorgaba su grado y las funciones que cumplió, exprese que: a las FF.AA. se las debilitó en la última década con un manejo político y no técnico de la seguridad. Entonces este exjefe militar, como lo hiciera un subteniente en apego a la obediencia y no deliberancia, cumplió las órdenes, fue reconocido por el poder político en su momento y como otros líderes que en esta última década condujeron a las FF.AA., recién hoy generan opinión, ante la situación operativa de FF.AA. que inquieta al Ecuador.