Actitud irresponsable

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El materialismo, el hedonismo y la ignorancia son los factores que determinan el júbilo que ha producido en Irlanda del Sur la aprobación del aborto.

Materialismo rampante. Según ellos, no somos sino materia, una acumulación de moléculas en forma de seres humanos. Como animales cualesquiera que podemos ser despachados al antojo.

Hedonismo, somos seres destinados para el placer sexual únicamente, el resto son pamplinas. Ignorancia total, estas mujeres y hombres son cavernarios y no saben o no les preocupa lo concerniente al maravilloso proceso de la fecundación y la formación del nuevo ser. Ignorancia bárbara y criminal: esa pobre gente no tiene ni idea de la biología y de lo que es el proceso de la fecundación y la formación del nuevo ser.



Se ve que en Irlanda la educación sobre estas materias no existe y anda mal la formación de sus ciudadanos, pero no solo es esta, en Argentina, de raíz latina y tradición católica también hay júbilo por la misma causa en que el materialismo, el hedonismo y la ignorancia no son patrimonio de los países europeos que legalizan el aborto, sino de algunos de nuestra joven América.



Y admírese usted señor lector, en nuestra Patria que clama, “ama la vida”, en estos momentos se está pensando en la legalización del aborto y yo como pediatra y ex profesor de pediatría alzo mi voz de protesta para oponerme a cualquier proyecto de esta naturaleza y llamo a la conciencia de los asambleístas para que me dicten sobre este trascendental tema.