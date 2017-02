Cansancio de la política

El período previo a las votaciones en que nos encontramos al momento, categóricamente demuestra la falta de seriedad y respeto a los ciudadanos, porque se pretende ganar las elecciones a cualquier costo, utilizando para ello los engaños más terribles.

El Gobierno continúa, por ejemplo, con una política de franco enfrentamiento, mientras su candidato habla de entendimiento entre todos, porque eso es lo que le conviene este momento.



El Gobierno califica a todos los banqueros de “corruptos” cuando hay micrófonos adelante, aunque en privado reconozca que Lasso no está en ese grupo.



De la corrupción descubierta en Petroecuador se responsabiliza ahora a ex funcionarios del Partido Social Cristiano y no a los verdaderos culpables, pues ellos “supuestamente” no forman parte del partido de Gobierno.



Sobre las coimas pagadas por Odebrecht se intenta responsabilizar a los colaboradores del Municipio de Quito, pese a que la información dada por la justicia norteamericana señala que ellas se habrían pagado a personas vinculadas con el Gobierno, por ello son importantes las “conexiones” y “soluciones” que en este tema señala Vistazo (No.1185 de Enero 12).



El Gobierno insiste en las inversiones realizadas, pero no da ninguna importancia a los eventuales sobre precios y al endeudamiento externo elevadísimo, así como tampoco al hecho de que casi la mitad del Presupuesto del Estado se destinó durante 10 años a gastos improductivos.



Creo que estos embustes, es importante aclararlos cuanto antes para beneficio del país, de ahí que la elección de los nuevos dignatarios resulta indispensable y urgente.